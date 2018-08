Actualidade

As previsões agrícolas do Instituto Nacional de Estatística (INE), em 31 de julho, apontam para um aumento de 8% este ano na produção de cereais de outono/inverno, face a 2017, devido às condições climatéricas favoráveis.

Mas o instituto ressalva que estas previsões, hoje divulgadas, como se reportam aos últimos dias de julho, não integraram ainda "potenciais impactos" da vaga de calor do início de agosto, nem eventuais consequências do incêndio de Monchique, podendo por isso ser ajustadas no Boletim Mensal de Agricultura e Pescas de agosto, a publicar em setembro.

Mas os dados estatísticos até ao final de julho perspetivam um aumento de 5% da área de milho para grão, que deverá fixar-se nos 90 mil hectares, a maior área desde 2015.