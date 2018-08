Actualidade

O indicador de atividade económica disponível até junho voltou a diminuir, enquanto o indicador de clima económico até julho aumentou para um novo valor mais alto desde 2002, informou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Segundo a síntese económica de conjuntura, hoje divulgada pelo INE, "o indicador de atividade económica disponível até junho diminuiu, e o indicador de clima económico disponível até julho aumentou".

No que toca ao indicador de atividade económica, e "à semelhança do verificado no mês anterior", registou uma nova descida, para os 2,3 pontos em junho, depois de ter rondando os 2,4 pontos em maio e os 2,6 pontos em abril.