Grécia

A Comissão Europeia saudou hoje o "momento muito importante" que representa a saída da Grécia do programa de assistência, mas sublinhou que tal não representa o fim do caminho, e adiantou que liderará desde já a vigilância reforçada pós-programa.

Numa conferência de imprensa na sede do executivo comunitário, em Bruxelas, o comissário europeu dos Assuntos Económicos, Pierre Moscovici, destacou que a conclusão do terceiro programa de apoio à estabilidade da Grécia marca "o início de um novo capítulo após oito anos particularmente difíceis para o povo grego" e constitui também um marco para a zona euro, que deixa de ter países sob assistência, mas ressalvou que, sendo "uma etapa importante, não é o fim do caminho".

"A partir de amanhã [terça-feira], a Grécia será sujeita a uma vigilância reforçada no quadro pós-programa, com a Comissão na liderança. E posso anunciar hoje que a primeira missão pós-programa à Grécia terá lugar na semana de 10 de setembro", disse.