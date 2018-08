Actualidade

A CP - Comboios de Portugal poderá gastar até 3,5 milhões de euros nos novos alugueres de seis a 10 comboios à operadora espanhola Renfe, a quem é pago atualmente sete milhões de euros por ano por 20 composições.

Após uma visita às oficinas de Campolide, em Lisboa, Carlos Nogueira, presidente da CP, recordou que a transportadora paga atualmente sete milhões por ano aos espanhóis por 20 unidades, alugadas ao preço de 350 mil euros cada.

Citando informações dadas pelo secretário de Estado das Infraestruturas, Guilherme W. d'Oliveira Martins, no local, Carlos Nogueira indicava a base de preços para o "reforço do aluguer entre seis e 10 composições" e tendo em conta os atuais 350 mil euros por unidade "durante o tempo que for necessário para as novas composições, no âmbito do concurso internacional que irá ser aberto".