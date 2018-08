Actualidade

O presidente da CP, Carlos Nogueira, admitiu hoje "parcerias estratégicas com a Renfe [operadora ferroviária espanhola]", no âmbito da liberalização do mercado ferroviário, em 2019, que obrigará a "ser-se mais competente".

Em declarações aos jornalistas, após uma visita à oficina da EMEF - Empresa de Manutenção de Equipamento Ferroviário, em Lisboa, o responsável notou que a liberalização do mercado "é já amanhã", a 01 de janeiro de 2019, e só "quem tem bons argumentos, quem é competente, quem tem boa performance e condições de gestão singrará no mercado".

O Governo "não pode fazer grande coisa, não pode proteger o setor, a DGcom não deixa [direção de concorrência da União Europeia]", pelo que a CP "tem que fazer o seu melhor", disse o presidente da CP, enumerando "parcerias estratégicas com a Renfe, ter melhor material circulante, ter pessoal motivado e focado e alinhado". "Temos que ser mais competentes", sublinhou