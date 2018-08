Actualidade

A Via Infante de Sagres (A22), no Algarve, foi reaberta parcialmente ao trânsito, depois de ter sido cortada no sentido Loulé/Faro devido a um acidente que provocou três feridos, dois com gravidade, disse à Lusa fonte policial.

De acordo com uma fonte da Unidade de Trânsito da Guarda Nacional Republicana, a circulação rodoviária processa-se apenas numa das faixas da A22, entre os Nós de Loulé e de Faro, no sentido Lagos/Vila Real de Santo António, sendo reposta a normalidade assim que esteja terminada a limpeza dos detritos da via.

Por seu turno, fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro, disse à Lusa que o acidente, uma colisão entre um pesado e um ligeiro, seguido de capotamento, ocorrido pelas 11:45 perto do Túnel do Areeiro, no concelho de Loulé (distrito de Faro), provocou três feridos, dois dos quais com gravidade.