Actualidade

A EMEF - Empresa de Manutenção de Equipamento Ferroviário vai criar unidades autónomas com parceiros como o grupo Medway, antiga CP Carga, e Metro do Porto, anunciou hoje o presidente da CP-Comboios de Portugal, Carlos Nogueira.

"Não é partir coisa nenhuma, é criar unidades autónomas, com parceiros, como estamos a fazer com a Medway, do grupo MSC" e também com o Metro do Porto, garantiu o responsável, recordando que se está a seguir o modelo de ACES - Agrupamentos Complementares de Empresas, aprovado pelo Governo.

Este modelo visa "salvaguardar os clientes [da EMEF], manter postos de trabalho e manter a sustentabilidade da EMEF (...) Não se vai partir coisa nenhuma, não há postos de trabalho ameaçados. Há uma atitude responsável, assente num racional de gestão bem pensado, bem refletido e que terá efeitos muito positivos a todos os níveis", segundo o dirigente.