Actualidade

Pelo menos oito pessoas foram mortas numa operação contra o crime em favelas no norte do Rio de Janeiro, que envolveu 4.200 soldados do Exército Brasileiro com o apoio da polícia, divulgaram hoje fontes oficiais.

De acordo com o Comando Conjunto de intervenção militar, há pelo menos oito mortos numa operação que está a decorrer hoje em três complexos de favelas na zona norte do Rio de Janeiro - Alemão, Penha e Maré - onde vivem mais de 500 mil pessoas.

A operação mobiliza 4.200 soldados do Exército e 70 polícias que são apoiados por veículos blindados e helicópteros em ações de bloqueio de estradas à procura de suspeitos de participação em atividades de tráfico de droga.