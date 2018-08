Actualidade

O secretário de Estado das Infraestruturas, Guilherme W. d'Oliveira Martins, assinalou hoje o "desinvestimento no grupo CP" no passado, com a redução em cerca de um terço de trabalhadores entre 2010 e 2015.

O governante previu que os efeitos da contratação de 102 trabalhadores para a EMEF - Empresa de Manutenção de Equipamento Ferroviário surjam em outubro e afirmou que as decisões no setor ferroviário refletem os "anos anteriores de desinvestimento, nomeadamente de 2015 para trás".

"Basta ver em termos de recursos humanos, entre 2010 e 2015 os recursos humanos foram reduzidos em cerca de um terço. De 1.487 trabalhadores em 2010, em 2015 tínhamos 949 ao serviço", assinalou aos jornalistas, depois de uma visita a uma oficina da EMEF, em Lisboa.