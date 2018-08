Actualidade

O papa Francisco publicou hoje uma carta dirigida a todos os católicos do mundo, condenando o crime de abuso sexual por parte de padres e o seu encobrimento e exigindo responsabilidades.

A carta do papa surge numa altura em que foram feitas novas revelações de casos de abuso sexual de menores por parte de padres dos Estados Unidos, que teriam ocorrido durante décadas.

Na carta, o papa pede perdão pela dor sofrida pelas vítimas e diz que os leigos católicos devem envolver-se em qualquer esforço para erradicar o abuso e o seu encobrimento. E criticou a cultura clerical que tem sido responsabilizada pela crise, com os líderes da Igreja mais preocupados com a sua reputação do que com a segurança das crianças.