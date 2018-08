Óbito/Pedro Queiroz Pereira

O ministro da Agricultura lamentou hoje o "desaparecimento prematuro" do empresário Pedro Queiroz Pereira, que morreu no sábado, considerando tratar-se de "uma enorme perda para o país".

O empresário Pedro Queiroz Pereira, um dos mais importantes de Portugal, que era dono da Navigator (antiga Portucel) e da cimenteira Secil, morreu no sábado à noite, aos 69 anos, em Ibiza, onde passava regularmente férias.

"O ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, Luís Capoulas Santos, enviou um telegrama de condolências à família do empresário Pedro Queiroz Pereira, onde lamenta o desaparecimento prematuro de um dos empresários mais dinâmicos do país", refere um comunicado do seu gabinete.