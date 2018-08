Grécia

O dirigente e deputado socialista João Galamba e o ex-ministro grego das Finanças Yanis Varoufakis condenaram hoje as declarações do presidente do Eurogrupo e ministro das Finanças português sobre o fim da assistência financeira à Grécia.

O antigo porta-voz do PS e atual membro do Secretariado Nacional dos socialistas escreveu na rede social Twitter: "um vídeo lamentável que apaga o desastre que foi o programa de ajustamento grego e branqueia todo o comportamento das instituições europeias", em resposta à gravação em vídeo colocada por Mário Centeno na sua conta na mesma rede social.

O ministro das Finanças português, Mário Centeno, saudara o fim dos programas de assistência ao país helénico, apontando que, ao fim de oito anos, a Grécia "reconquistou o controlo pelo qual lutou", mas advertindo que tal também acarreta "responsabilidade" acrescida.