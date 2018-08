Óbito/Pedro Queiroz Pereira

As conclusões preliminares da autópsia ao corpo do empresário Pedro Queiroz Pereira, que morreu no sábado em Ibiza, indicaram que este faleceu de ataque cardíaco, disse à Lusa fonte oficial da Navigator.

Segundo a fonte do grupo industrial, para já ainda não está determinado se a queda foi consequência do ataque cardíaco ou se o ataque cardíaco aconteceu após a queda no iate em que passava férias em Ibiza, em Espanha.

Quanto ao corpo do empresário, será transportado para Portugal nas próximas 24 horas, indicou a mesma fonte.