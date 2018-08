Actualidade

A APS - Administração dos Portos de Sines e do Algarve afirmou hoje que a atividade em Sines "decorre dentro da normalidade", apesar da greve convocada pelo SEAL - Sindicato dos Estivadores e da Atividade Logística.

Os trabalhadores portuários iniciaram no dia 13 de agosto uma greve de quatro semanas ao trabalho suplementar, que terminará em 10 de setembro, um protesto convocado pelo SEAL devido à "crescente proliferação de práticas antissindicais nos diversos portos portugueses".

Em comunicado, a entidade refere que "a greve convocada pelo SEAL - Sindicato dos Estivadores e da Atividade Logística, que teve início às 08:00 horas do passado dia 13 de agosto, não tem tido qualquer impacto na atividade do Porto de Sines, decorrendo as operações portuárias dentro da normalidade, sem registo de paragens ou de quaisquer atrasos".