Actualidade

A queda de um avião em Tires, Cascais, em 17 de abril de 2017, causando cinco mortos, deveu-se à "falha do piloto em manter o controlo da aeronave após a perda de potência no motor esquerdo", concluiu a investigação.

O relatório final do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF), a que a agência Lusa teve hoje acesso, determinou ainda como fator contributivo para o desastre "a falta de formação adequada do piloto, dentro do contexto da emergência real de falha de motor crítico, imediatamente após a descolagem".

O documento refere, contudo, que as causas da falha do motor esquerdo (motor crítico) do bimotor (modelo Piper PA-31T Cheyenne II) "não puderam ser determinadas devido aos danos do impacto e ao fogo intenso".