Actualidade

O Sporting, tricampeão nacional de futsal, inicia a defesa do título em 15 de setembro com a receção ao vizinho Belenenses, sendo que o primeiro 'clássico' com o Benfica é na sexta ronda.

O primeiro embate da época entre 'leões' e 'águias' está agendado para o dia 20 de outubro, no pavilhão da Luz, sendo que ainda não são conhecidas as datas da segunda volta.

Além de tricampeão nacional, o Sporting é o detentor da Taça e da última Supertaça, competição que vai disputar em 08 de setembro próximo frente ao Fabril Barreiro.