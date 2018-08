Actualidade

A Amnistia Internacional criticou hoje, em comunicado, a posição de vários governos, por "alimentarem conflitos" e por violarem o Tratado de Comércio de Armas Convencionais (TCAC) ao fornecerem armas a violadores dos Direitos Humanos.

No anúncio feito na semana em que se realiza a 4.ª Conferência dos Estados-parte do Tratado de Comércio de Armas Convencionais, a organização não-governamental (ONG) enumerou alguns casos recentes de violações do TCAC.

"No início do ano, o exército israelita, que recebeu generosos fornecimentos de armas dos Estados Unidos da América (EUA) e de países da União Europeia (UE) matou pelo menos 140 manifestantes palestinianos e feriu milhares em Gaza", disse Patrick Wilcken, investigador da Amnistia Internacional (AI) para o Controlo de Armas e Direitos Humanos.