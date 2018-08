Actualidade

O treinador do Benfica, Rui Vitória, mostrou hoje confiança no triunfo diante do PAOK, em jogo da primeira mão do 'play-off' de acesso à Liga dos Campeões de futebol, mas alertou para a qualidade e experiência do adversário.

Rui Vitória, que falava em conferência de imprensa de antevisão ao encontro com os gregos, mostrou ter grande conhecimento do plantel comandado por Razvan Lucescu, o qual salientou a experiência de toda a linha defensiva, com uma idade média superior a 30 anos.

"A única dúvida é saber quem joga no lado esquerdo da defesa. Esta época, na Liga dos Campeões, o PAOK já venceu fora o Basileia (3-0) e empatou (0-0) com o Spartak em Moscovo. Quem tem este passado recente é um excelente adversário. Temos a noção que é um adversário difícil, que ultrapassou dois adversários complicados e que não está a competir no seu campeonato (só começa na próxima semana) e só está focado na Liga dos Campeões", começou por dizer.