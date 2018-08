Actualidade

O FC Porto realizou hoje um treino conjunto com o FC Porto B, realizado no Olival, que serviu de preparação para a partida do próximo sábado frente ao Guimarães, da terceira jornada da I Liga de futebol.

Em comunicado, o FC Porto adiantou que Danilo, Diogo Costa e Mbemba realizaram trabalho de ginásio, com Soares ainda em tratamento.

A equipa 'azul e branca' regressa ao trabalho na terça-feira, com nova sessão no Olival à porta fechada.