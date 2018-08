Actualidade

O lateral-direito André Almeida, que hoje não se treinou devido a uma indisposição, é a principal nota de destaque nos convocados do Benfica para a receção ao PAOK para a Liga dos Campeões em futebol.

Segundo o treinador do Benfica, Rui Vitória, só em cima da hora do jogo é que se saberá se o jogador, de 27 anos, estará ou não em condições de disputar o encontro da primeira mão do 'play-off' de acesso à 'champions'.

Para o jogo com os vice-campeões gregos, comandados pelo romeno Razvan Lucescu, Rui Vitória repete os nomes dos 20 futebolistas que foram convocados para o triunfo (2-0) diante do Boavista, no Estádio do Bessa, em jogo da segunda jornada da I Liga portuguesa.