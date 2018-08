Venezuela

O Banco Plaza, propriedade de portugueses radicados em Caracas, foi o primeiro banco a estar operacional, na Venezuela, após a reconversão monetária de hoje, dia em que o bolívar forte perdeu cinco zeros para dar origem ao bolívar soberano.

"Terminámos com sucesso o processo de reconversão. Podes aceder (à página web) e verificar as tuas contas (...) o grande trabalho da equipa humana do Banco Plaza tornou possível este sucesso", anunciou o banco na sua conta do Twitter.

Por outro lado, numa outra mensagem, o banco explica que "tem os serviços 100% (operacionais) em linha, após reconversão monetária".