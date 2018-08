Grécia

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, felicitou hoje o seu homólogo grego pela saída do país do programa de resgate financeiro.

"O Presidente da República falou hoje com o seu homólogo grego, Prokopios Pavlopoulos, a quem felicitou pela saída da Grécia do programa de resgate", refere uma curta informação publicada no sítio da Internet da Presidência da República.

A Grécia concretizou hoje a saída do seu terceiro programa de assistência, encerrando oito anos de resgates financeiros.