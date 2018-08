Actualidade

A embaixadora dos Estados Unidos em El Salvador anunciou hoje que Washington está a analisar a decisão preocupante do Estado centro-americano em estabelecer relações diplomáticas com a China e romper com Taiwan.

"Os Estados Unidos estão a analisar a decisão de El Salvador. É preocupante por muitas razões, entre as quais se inclui a decisão de romper uma relação com mais de 80 anos", afirmou Jean Manes.

"Sem dúvida, isto terá impacto na nossa relação com o Governo salvadorenho", acrescentou, nas redes sociais.