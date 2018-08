Actualidade

O único deputado português na Assembleia Legislativa (AL) de Macau e dois deputados pró-democracia criticaram hoje a decisão das autoridades de não renovarem o contrato com dois juristas portugueses que trabalhavam na AL há mais de duas décadas.

"Instamos a mesa [da AL], que é encabeçada pelo presidente da AL, que explique as razões pelas quais os dois conselheiros seniores foram demitidos, os procedimentos pelos quais a decisão é tomada e as pessoas envolvidas no processo de tomada de decisão", pode ler-se num comunicado assinado por José Maria Pereira Coutinho, Ng Kuok Cheong e Sulu Sou.

O jornal online Plataforma noticiou no domingo que a AL não renovou o contrato a Paulo Taipa e a Paulo Cardinal, reduzindo de seis para quatro o número de portugueses a assessorar aquele órgão.