O ex-presidente do Sporting Bruno de Carvalho garantiu hoje que "não houve nenhuma tentativa de congelamento de qualquer conta bancária" do clube, reagindo assim à acusação de "tentativa de fraude" que lhe foi feita pela atual direção.

"Não houve nenhuma tentativa de congelamento de qualquer conta bancária do Sporting C.P. ou da Sporting C.P.- Futebol, SAD", afirma Bruno de Carvalho, num comunicado divulgado hoje de madrugada na página da sua candidatura à presidência do clube de Alvalade 'Leais ao Sporting', na rede social Facebook, o qual assina como "Presidente do Conselho Diretivo do Sporting Clube de Portugal".

A Comissão de Gestão do Sporting acusou, na segunda-feira, Bruno de Carvalho de "tentativa de fraude", por este ter alegadamente pressionado bancos para impedir a movimentação de contas pelos atuais membros da direção.