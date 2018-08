Actualidade

O presidente do Senado da República Democrática do Congo (RDCongo), Leon Kengo Wa Dongo, defendeu hoje que Moise Katumbi, um dos principais opositores do chefe de Estado congolês, Joseph Kabila, pode regressar ao país para participar nas eleições presidenciais.

Moise Katumbi "é o filho do país, excluí-lo é ter medo de que possa ser eleito", afirmou Leon Kengo Wa Dongo em declarações à Rádio França Internacional (RFI), citadas pela agência France-Presse (AFP).

Moise Katumbi, que reside no exterior da RDCongo desde maio de 2016, denunciou que foi impedido de regressar ao país - por via aérea e pela fronteira terrestre com a Zâmbia - no início de agosto para apresentar a sua candidatura nas eleições presidenciais de 23 de dezembro de 2018.