Actualidade

O número de desempregados registados nos centros de emprego baixou 20,6% em julho face ao mesmo período de 2017 para 330.587, renovando mínimos dos últimos 16 anos, segundo dados hoje divulgados.

De acordo com dados do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), o total de desempregados registados em julho no país foi inferior ao do mesmo mês de 2017, havendo menos 85,7 mil inscrições, o equivalente a uma descida de 20,6%.

A mesma tendência registou-se em termos mensais, com o número de desempregados inscritos a baixar 0,5%, o equivalente a menos 1,8 mil registos.