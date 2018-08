Actualidade

Pelo menos quatro atacantes barricaram-se hoje num local próximo da presidência afegã, em Cabul, e, quatro horas depois do início de um ataque com mísseis, continuam a trocar disparos com as forças de segurança.

"O ataque ainda não terminou, continuam combates na zona. O tiroteio não é intenso, mas estão a ser disparados tiros esporádicos entre as forças de segurança e os atacantes", disse um porta-voz da polícia de Cabul, Hashmat Stanekazi, precisando que há "entre quatro e seis" insurgentes.

O ataque começou cerca das 09:00 locais (05:30 em Lisboa), no momento em que o Presidente do Afeganistão, Ashraf Ghani, discursava por ocasião da comemoração muçulmana do Eid al-Adha, a "festa do sacrifício".