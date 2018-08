Actualidade

A União Europeia considerou hoje que o cessar-fogo proposto pelo Presidente afegão constitui "uma oportunidade única" para travar a violência no Afeganistão e instou todas as partes, "a começar pelos talibãs", a empenharem-se no processo de paz.

"O cessar-fogo condicional de três meses proposto pelo Presidente Ashraf Ghani oferece uma oportunidade única para travar a violência em curso no Afeganistão, se todas as partes envolvidas no conflito, a começar pelos talibãs, mostrarem a determinação e a coragem política necessárias para respeitar esta oferta", lê-se numa declaração hoje divulgada pelo Serviço Europeu de Ação Externa (SEAE), o corpo diplomático da União Europeia.

De acordo com o serviço de porta-vozes do SEAE, "um cessar-fogo respeitado por todos iria ao encontro do desejo de paz de todos os afegãos, tal como ficou claramente demonstrado durante o anterior cessar-fogo", sendo que "a libertação de prisioneiros pelos talibãs também constituiria um importante passo em frente".