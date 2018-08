Actualidade

Os restos mortais do músico José Afonso, "uma das figuras mais marcantes da história da vida cultural e artística portuguesa", devem ser trasladados para o Panteão Nacional, propôs a Sociedade Portuguesa de Autores (SPA) num comunicado hoje divulgado.

"É este o tributo e é esta homenagem que Portugal deve a quem como mais ninguém o soube cantar em nome dos valores da liberdade, da democracia, da cultura e da cidadania", lê-se no comunicado.

Assim, a SPA "assume publicamente o compromisso de lutar por este legítimo e inadiável ato de consagração que deverá coincidir com os 90 anos do nascimento [de José Afonso] e com os 45 anos do 25 de Abril".