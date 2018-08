Actualidade

A Federação Portuguesa da Indústria da Construção e Obras Públicas (FEPICOP) afirmou hoje que a construção mantém "o dinamismo" no 2.º trimestre, mas que há "uma quebra no valor lançado a concurso" em obras públicas.

Em comunicado, com base na estimativa rápida das Contas Nacionais Trimestrais do INE, a FEPICOP referiu que o desempenho do setor da construção manteve-se positivo, "com a evolução dos diversos indicadores associados à sua atividade a revelar-se favorável".

O Inquérito ao Emprego mostrou que trabalharam, em média, 315,7 mil pessoas na construção no segundo trimestre, numa subida de 12 mil em relação ao trimestre anterior.