Sporting

O juiz de instrução criminal do Barreiro manteve a prisão preventiva aos 23 suspeitos detidos na noite do ataque aos jogadores da equipa principal de futebol do Sporting, na Academia de Alcochete, disse hoje à agência Lusa fonte judicial.

Este primeiro grupo (num total de 37 arguidos presos preventivamente) foi detido na noite de 15 de maio. Na revisão trimestral das medidas de coação, o juiz Jorge Delca sustentou, segundo a mesma fonte, que "se mantêm os pressupostos" para que estes 23 arguidos continuem sujeitos à medida de coação mais gravosa: a prisão preventiva.

Em setembro serão reavaliadas as medidas de coação de outros quatro arguidos, detidos a 05 de junho, entre eles o antigo líder da claque Juventude Leonina Fernando Mendes, que também ficaram em prisão preventiva.