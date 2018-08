Actualidade

O Governo considerou hoje que os dados que refletem uma redução do desemprego e uma melhoria no emprego representam uma "evolução sustentada" do mercado de trabalho, mas assegurou "reforçar" a aposta na estratégia.

Reagindo aos dados hoje divulgados, de que o número de desempregados registados nos centros de emprego baixou 20,6% em julho face ao mesmo período de 2017 para 330.587, renovando mínimos dos últimos 16 anos, o secretário de Estado do Emprego, Miguel Cabrita, salienta, em comunicado, que esta "é uma evolução sustentada e é a tradução visível de uma estratégia política".

"Esta é uma tendência que se tem vindo a consolidar em termos da evolução da economia e do mercado de trabalho porque desde o início da legislatura foram já criados mais de 300 mil postos de trabalho em todos os setores com algum dinamismo salarial já observado", vinca o governante, sublinhando que "o desemprego tem diminuído à custa da criação de emprego".