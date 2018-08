Actualidade

Mais de 4.000 agentes das forças de segurança comandadas pelo Exército do Brasil estiveram hoje envolvidos no segundo dia de uma megaoperação em três favelas da zona norte do Rio de Janeiro, divulgou o comando militar.

As operações acontecem em três complexos de favelas na zona norte da capital 'carioca', Alemão, Maré e Penha, onde sete pessoas foram mortas em trocas de tiros na última segunda-feira, incluindo dois soldados.

Hoje as tropas das Forças Armadas e os agentes das policias continuaram a cumprir mandados de prisão, destruindo barricadas com veículos blindados e helicópteros nestas áreas, onde vivem cerca de 500 mil pessoas.