Actualidade

O Parlamento do Mercosul (Parlasur) decidiu enviar uma missão para analisar a tensão na fronteira do Brasil com a Venezuela, onde no último final de semana foram registados incidentes violentos.

Aquela entidade informou, em comunicado divulgado na sua página na internet, que a ação foi aprovada em reunião ordinária realizada na segunda-feira.

"É essencial uma visita oficial às cidades de Pacaraima e Boa Vista (Brasil) e Cucuta (Colômbia), a fim de atender no terreno à situação e fazer planos de ajuda humanitária que beneficie os venezuelanos que fogem da crise", disse o Presidente do Paraguai, Thomas Bittar, numa conferência de imprensa coletiva.