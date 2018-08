Actualidade

A polícia angolana considerou hoje ilegal a circulação de viaturas com matrículas tapadas, como acontece habitualmente nos cortejos de casamentos, alertando que vai desenvolver uma campanha de prevenção para acabar com esta prática "enraizada" na sociedade local.

O posicionamento foi expresso hoje, em Luanda, pelo chefe do Departamento de Segurança de Trânsito e Prevenção Rodoviária da Polícia Nacional de Angola, superintendente chefe António Pinduca, no final de uma cerimónia de balanço do ciclo de palestras sobre a sinistralidade rodoviária de dezembro de 2017 a agosto de 2018.

"É uma prática que está fortemente enraizada na nossa sociedade e que não é legal, porque o Código de Estrada diz que todos os veículos devem ser matriculados e que, quando circulam na via, deverão ter as matrículas visíveis e legíveis", disse, salientando que, numa primeira fase, a Polícia vai trabalhar numa perspetiva de aconselhamento e de sensibilização para o abandono dessas práticas.