Os ninhos de tartarugas nas praias de Cabo Verde deverão este ano atingir um recorde, tendo em conta os já contabilizados no terreno, um aumento que está relacionado com o calor, explicou um ambientalista local.

Fredy Cardoso, fundador e elemento da direção da Associação Ambiental Caretta Caretta, que se dedica à conservação da vida marinha, mais concretamente da tartaruga-marinha-comum, disse à Lusa que só na Praia Areia Grande, do município de Santa Cruz, na ilha de Santiago, estão contabilizados mais de 60 ninhos.

Por esta razão, tem sido grande a atividade noturna dos elementos da associação - a qual conta este ano com a participação de vários voluntários portugueses - que trabalham no sentido de garantir que as tartarugas Caretta Caretta desovem em segurança.