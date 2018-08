Actualidade

O Governo do Reino Unido divulgou hoje um alerta aos viajantes sobre o aumento do risco de agitação política no Brasil, frisando o agravamento dos conflitos na região da fronteira entre aquele país e a Venezuela.

"Há um aumento do risco de agitação política e social durante o período da campanha [eleitoral, no Brasil], particularmente na região fronteiriça com a Venezuela, onde as tensões estão muito acima por causa da imigração", diz o alerta, emitido hoje pelo Foreign and Commonwealth Office (FCO), com conselhos aos viajantes do Reino Unido.

O mesmo comunicado do governo britânico lembra que manifestações na cidade de Pacaraima, nos dias 17 e 18 de agosto, tornaram-se "violentas", com "multidões que atacavam habitações de imigrantes e refugiados da Venezuela".