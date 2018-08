Actualidade

A presidente do CDS-PP anunciou hoje que partido vai requerer a antecipação para a próxima semana da comissão permanente da Assembleia da República, para que o ministro do Planeamento preste esclarecimentos sobre a situação da ferrovia.

"Os comboios neste momento não são de fiar", declarou Assunção Cristas aos jornalistas, na estação de Coimbra B, no final de uma viagem com outros deputados e dirigentes do partido na Linha do Oeste.

Por isso, acrescentou, face aos problemas que existem e à ausência de respostas por parte do Governo, o CDS-PP vai solicitar a antecipação da reunião da comissão permanente da Assembleia da República, que estava agendada para 06 de setembro, para que o ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, seja ouvido.