Actualidade

As receitas turísticas cresceram 13,9% no primeiro semestre face ao mesmo período do ano anterior, atingindo os 6,9 mil milhões de euros, revelam dados divulgados hoje pelo Banco de Portugal (BdP).

Em junho, as receitas da atividade turística subiram 13,6% face ao mesmo mês de 2017, para 1,43 mil milhões de euros, revelam ainda os dados do BdP, divulgados pelo Turismo de Portugal.

As subidas mais expressivas nas receitas turísticas verificaram-se em março (20,3%), maio (19,5%) e fevereiro (16,1%), meses que tradicionalmente são menos dados à atividade turística.