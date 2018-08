Actualidade

O lançamento do primeiro satélite de observação dos ventos, que tem tecnologia portuguesa, foi adiado para quarta-feira devido a condições meteorológicas adversas na base espacial europeia de Kourou, na Guiana Francesa, informou a empresa francesa Arianespace.

Previsto inicialmente para hoje, o lançamento do satélite europeu Éolo será feito na quarta-feira às 21:20 GMT (22:20 em Lisboa) da base de Kourou num foguetão Vega, da Arianespace.

Em comunicado publicado na segunda-feira no seu portal, a empresa aeroespacial justifica o adiamento com as "condições meteorológicas desfavoráveis no centro espacial" da Guiana Francesa.