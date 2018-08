Actualidade

A portuguesa Inês Henriques lidera o 'ranking' mundial feminino da Associação Internacional de Federações de Atletismo (IAAF), fruto das conquistas rubricadas na presente temporada, revelam as tabelas hoje publicadas.

A atleta portuguesa lidera com um total de 1.459 pontos na classificação geral (todas as disciplinas), mais sete pontos do que a queniana Beatrice Chepkoech, que recentemente bateu o recorde mundial dos 3000 metros obstáculos.

O 'ranking' mundial, lançado no ano passado pela IAAF, pretende qualificar os atletas em termos gerais (soma de todas as disciplinas) e por disciplina, e terá importância primordial no acesso às maiores competições, como os Jogos Olímpicos e os Campeonatos do Mundo.