Actualidade

A seguradora Fidelidade, do grupo chinês Fosun, disse hoje que respeita a lei e que as medidas tomadas tiveram como objetivo a sustentabilidade do negócio tal como recomendado pelos reguladores, após ter sido acusada de envolvimento em cartel pela Autoridade da Concorrência.

A Autoridade da Concorrência acusou hoje cinco seguradoras de "cartel de repartição de mercado e fixação de preços", sendo as empresas em causa Fidelidade e Multicare - Seguros de Saúde (ambas do grupo Fidelidade, comprado pela Fosun em 2014 à Caixa Geral de Depósitos), Lusitânia (pertencente ao Montepio), Seguradoras Unidas (do fundo norte-americano Apollo, que são a junção da Tranquilidade - que era do BES - e da Açoreana - que era do Banif) e a sucursal em Portugal da seguradora suiça Zurich.

Em reação à acusação, o grupo Fidelidade disse em comunicado que "reafirma o seu total compromisso com o respeito pelas normas legais aplicáveis" e que "o seu comportamento no mercado português de seguros se tem pautado pela procura responsável de condições de sustentabilidade sistémica", até tendo em conta "preocupações" dos reguladores sobre o setor "que foram continuadamente transmitidas".