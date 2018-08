Actualidade

O número de trabalhadores abrangidos por despedimentos coletivos nos primeiros sete meses do ano aumentou 18,5% face ao mesmo período do ano passado, atingindo 2.510 pessoas, revelam dados da DGERT.

Os dados da Direção-Geral do Emprego e das Relações do Trabalho (DGERT) revelam que de janeiro a julho deste ano ocorreram 183 processos de despedimento coletivo, número que compara com 243 no mesmo período do ano passado.

Porém, o número de trabalhadores que perderam o emprego nestes processos foi de 2.510 nos primeiros sete meses de 2018, contra 2.118 no período homólogo.