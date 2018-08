Actualidade

A polícia identificou e constituiu hoje arguido o proprietário do drone que caiu, na segunda-feira, na pista do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, pouco depois de um avião alertar para a presença do aparelho a sobrevoar aquela zona.

"A PSP, no seguimento das diligências feitas após notícia dos factos, veio a identificar o proprietário do drone que sobrevoou de forma ilegal o espaço restrito do Aeroporto de Lisboa. Os indícios apontam para uma conduta negligente, de perda de controlo do aparelho, quando sobrevoava as imediações [do aeroporto]", disse à agência Lusa fonte oficial do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP.

Segundo o Cometlis, o homem foi constituído arguido e ficou sujeito à medida de coação de Termo de Identidade e Residência.