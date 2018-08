Actualidade

O Standard & Poors 500 (S&P500), índice que representa as 500 maiores empresas norte-americanas, atingiu hoje o máximo de sempre, ao tocar os 2.873,23 pontos, acima do recorde registado há sete meses.

O índice alargado da bolsa norte-americana tinha alcançado em 26 de janeiro deste ano um novo máximo, ao tocar nos 2.872,87 pontos.

Wall Street está a ser impulsionado pelo desempenho da economia norte-americana, com o produto interno bruto (PIB) a expandir-se ao ritmo mais rápido dos últimos quatro anos no período entre abril e junho e as empresas a apresentarem aumentos de lucros.