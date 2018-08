Actualidade

A Zurich Portugal afirmou hoje que "irá continuar a cooperar em absoluto" com a Autoridade da Concorrência para o "cabal esclarecimento" da situação, no dia em que a reguladora acusou a seguradora de integrar um cartel no mercado português.

A Autoridade da Concorrência (AdC) acusou cinco seguradoras de "cartel de repartição de mercado e fixação de preços", informou hoje em comunicado, entre as quais a Zurich Portugal.

Em comunicado, a seguradora começa por lembrar que "tem como princípio não tecer qualquer comentário a processos que se encontram em fase inicial de instrução", pelo que pretende "apenas confirmar que, tal como até à presente data, irá continuar cooperar em absoluto com a Autoridade da Concorrência no sentido do cabal esclarecimento desta situação".