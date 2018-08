Migrações

Os migrantes do navio 'Aquarius' que Portugal vai receber deverão chegar em setembro, num processo que exige procedimentos com Itália, registo das pessoas e resolução de alguns casos de saúde, segundo o Ministério da Administração Interna.

"O grupo de 50 migrantes provenientes de Itália (recolhidos pelo navio 'Aquarius') deverá chegar em setembro", avançou o Ministério liderado por Eduardo Cabrita, em resposta a questões da agência Lusa.

"O processo para a vinda destas pessoas envolve procedimentos por parte do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, em articulação com as autoridades italianas. A deslocação destas pessoas só poderá efetuar-se após o seu registo, além de que existem, nalguns casos, questões de saúde que é preciso acautelar", refere.