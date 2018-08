Actualidade

A preguiça pode ser uma boa estratégia de sobrevivência das espécies, podendo a extinção estar relacionada com a taxa metabólica, tornando mais aptos se não os mais preguiçosos pelo menos os mais lentos, indica um estudo hoje divulgado.

O estudo, publicado na revista Proceedings of the Royal Society B por uma equipa de investigadores da Universidade do Kansas, Estados Unidos, envolveu uma grande quantidade de dados sobre fosseis de bivalves e gastrópodes do oceano Atlântico e concluiu que a preguiça pode ser uma bem-sucedida estratégia para a sobrevivência de um individuo, de uma espécie ou mesmo de um conjunto de espécies.

Segundo o estudo, foram analisadas as taxas metabólicas (a quantidade de energia que os organismos precisam para viver o dia a dia) de 299 espécies num período de cinco milhões de anos, desde o período do Plioceno até ao presente.