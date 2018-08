Actualidade

Catarina Martins (BE) disse terça-feira à noite que há "enorme preocupação" com o estado das ferrovias e que as últimas jornadas parlamentares do partido chamaram a atenção para o problema.

A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE) disse ter ouvido terça-feira as declarações da líder do CDS-PP, Assunção Cristas, em que esta anunciou que o partido vai requerer a antecipação para a próxima semana da Comissão Permanente da Assembleia da República, para que o ministro do Planeamento preste esclarecimentos sobre a situação das ferrovias.

Após questionada pelos jornalistas sobre o tema, a líder do BE considerou que o CDS-PP não está muito interessado no investimento na ferrovia.